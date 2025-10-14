Macerata, sommerso dalla terra mentre lavora in cava: operaio morto

Esplora tutte le offerte Sky
Macerata, sommerso dalla terra mentre lavora in una cava: operaio morto

Cronaca

Incidente sul lavoro nelle Marche. Un operaio di 48 anni  è morto mentre stava lavorando ocn un escavatore  in un'azienda in provincia di Macerata. Verso l'una di questa notte, il corpo senza vita dell'uomo è stato estratto dai vigili del fuoco

ascolta articolo

Un operaio che lavorava in una cava è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento. L’uomo, un 48enne di Monte San Giusto, scrive il Corriere Adriatico, si trovava su un escavatore quando è stato completamente travolto da fango, detriti  e acqua. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in un'azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia , in provincia di Macerata, nelle Marche. Sul posto i soccorritori hanno cercato disperatamente di estrarlo vivo. 

Il cadavere estratto nella notte dopo circa dieci ore di lavoro       

I vigili del fuoco sono intervenuti subito per cercare di estrarre il corpo. Le operazioni sono durate circa dieci ore e nella notte è stato estratto il cadavere dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno constatato il decesso.  

Bologna, operaio di 29 anni muore colpito da un tornio

