Bologna, operaio di 29 anni muore colpito da un tornio

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario lo avrebbe colpito in testa. Attualmente, sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della Medicina del lavoro dell'Ausl

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 29 anni è morto in un'azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, originario del Bangladesh e regolarmente residente in Italia, stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario lo avrebbe colpito in testa. Attualmente, sono in corso accertamenti e indagini dei carabinieri e della Medicina del lavoro dell'Ausl.

L'incidente sul lavoro

Il 29enne era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche, che ha sede nella zona industriale di Stiatico. Dopo l'allarme dei colleghi è intervenuto il 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare.

