Torino, indagini Asl To4 su gare truccate e pazienti maltrattati

Concorsi truccati, assenteismo, maltrattamenti sui pazienti ed esercizio abusivo della professione. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2021 e il 2024. L'inchiesta è iniziata nel 2022 e in principio i sospetti erano soprattutto su una serie di appalti e nomine. Indagando, la procura di Ivrea e gli inquirenti hanno scoperto altri illeciti nella sanità torinese. Trentotto gli indagati a vario titolo. La figura centrale sarebbe l'ex dirigente della Dipsa (Direzione delle professioni sanitarie), accusata di rivelazione e diffusione del segreto di ufficio.

Le indagini

Secondo gli investigatori lo scopo era favorire i candidati più graditi per i concorsi, una ventina quelli in cui sono state rilevate irregolarità. L'ex dirigente avrebbe passato loro le domande e tentato di scoraggiarne altri. Insieme all'ex primario di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Chivasso, la manager deve rispondere anche di truffa: in più occasioni avrebbero timbrato il cartellino per poi andare a giocare a golf, dall'estetista o dal parrucchiere. Risulta indagato, per non avere preso provvedimenti, l'ex direttore generale dell'Asl To4. Non solo: dall'inchiesta sono emersi anche casi di presunti maltrattamenti nei confronti dei pazienti dell’ospedale di Settimo Torinese, soprattutto in orario notturno. Si parla di somministrazione di farmaci non prescritti, richieste d'aiuto inascoltate, sedativi somministrati per far dormire gli infermieri di turno. Tra gli indagati ci sono un'infermiera, un primario e i vertici della società Cm Service di Cascinette d'Ivrea, accusati di maltrattamenti. In alcuni casi i pazienti sarebbero stati lasciati privi di cure e sporchi.