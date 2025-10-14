Nobel Giorgio Parisi in commissione Antidoping: nominato per errore

Come ha riferito Repubblica, l'incarico sarebbe dovuto essere ricoperto dal medico dello sport e rettore dell'Università di Roma Foro Italico, Attilio Parisi. Ma un errore di persona avrebbe portato alla nomina del Premio Nobel per la Fisica del 2021. Lo scienziato ha dichiarato di non sapere nulla

Il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi viene nominato per errore presidente della comissione Antidoping. A riferirlo è stata La Repubblica , spiegando che l'incarico sarebbe dovuto essere ricoperto dal medico dello sport e rettore dell'Università di Roma Foro Italico, Attilio Parisi. Ma un errore di persona avrebbe portato alla nomina del Premio Nobel per la Fisica del 2021. Lo scienziato ha dichiarato di non sapere nulla, nonostante il suo nome fosse comparso in un provvedimento del Ministero alla Salute.

La commissione antidoping

Il ministero della Salute quest'estate ha nominato il Comitato tecnico sanitario, un organismo presieduto da Schillaci e articolato in varie sezioni tecniche. Si occupa di temi diversi, dalla lotta all'Aids alle biotecnologie. Tra le altre c'è la "sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive". I membri sono 14, “indicati dallo stesso ministero alla Salute, dal Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio, dalla conferenza Stato-Regioni, dal Coni, dai Nas, dall'Istituto superiore di sanità e dal ministero del Lavoro”. Si tratta prevalentemente di “esperti di medicina dello sport, diritto, tossicologia e ovviamente doping”. Il Comitato tecnico sanitario si è insediato nei giorni scorsi, ma sono state registrate alcune assenze e fra queste proprio quella del Premio Nobel per la Fisica. Ad Attilio Parisi, riferisce ancora Repubblica, sarebbe arrivata una telefonata di scuse da parte del Ministero.