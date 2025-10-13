Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt

Esplora tutte le offerte Sky
Il 13 ottobre la Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Nobel per l’Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. I tre economisti sono stati premiati per aver spiegato la crescita economica trainata dall’innovazione. Il riconoscimento, del valore di 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari), chiude la stagione dei Nobel di quest’anno. L’Accademia ha sottolineato come la crescita non sia scontata e vada costantemente difesa dalle minacce che la ostacolano.

