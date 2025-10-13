Il 13 ottobre la Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Nobel per l’Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt. I tre economisti sono stati premiati per aver spiegato la crescita economica trainata dall’innovazione. Il riconoscimento, del valore di 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari), chiude la stagione dei Nobel di quest’anno. L’Accademia ha sottolineato come la crescita non sia scontata e vada costantemente difesa dalle minacce che la ostacolano.
Prossimi Video
Nobel per l’Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt
Economia
Ucraina, attese sette nuove adesioni a fondo armi NATO
Mondo
Omicidio Paolo Taormina, in magliaia a fiaccolata Palermo
Cronaca
La gioia delle famiglie degli ostaggi David e Or
Mondo
L'intervento di Trump alla Knesset
Mondo
Ostaggi israeliani incontrano famiglie
Mondo
Tregua a Gaza, un ostaggio israeliano incontra la madre
Mondo