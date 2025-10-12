Garlasco, legale Venditti: “Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Garlasco, legale pm Venditti: “Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia”

Cronaca
©Ansa

Come spiegato dall’avvocato, dal momento in cui è stata aperta a Brescia l’inchiesta contro l’ex procuratore di Pavia, accusato per corruzione in merito all’archiviazione delle indagini su Sempio, tutte le altre indagini connesse dovrebbero essere trasmesse al nuovo tribunale 

ascolta articolo

L’inchiesta su Andrea Sempio, attualmente nelle mani della Procura di Pavia, dovrebbe essere spostata a Brescia. A sostenerlo è Domenico Aiello, avvocato difensore dell'ex procuratore pavese Mario Venditti, iscritto dalla procura bresciana per corruzione in atti giudiziari in merito alla prima archiviazione a carico di Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il legale ha avvalorato la sua richiesta spiegando che "una volta che un'attività di indagine compiuta nel nuovo procedimento pavese contro Andrea Sempio ha determinato l'acquisizione di una notizia di reato su un magistrato e giustamente sono stati trasmessi gli atti alla procura competente di Brescia, questa attività di trasmissione degli atti ha un effetto trascinamento su tutte le indagini connesse". L'inchiesta su Sempio "è il contenitore nell'ambito della quale è stata rinvenuta la prova di un'ipotesi corruttiva, quindi - ha aggiunto Aiello - è evidente che non si può selezione una parte dell'indagine da mandare a una da non mandare. È tutto connesso, la nuova indagine su Sempio è connessa all'attività che Pavia ha trasmesso a Brescia".

Legale: "Aggressione ingiustificata contro Venditti"

Il legale di Venditti, Aiello, ha fatto sapere che l’ex procuratore di Pavia martedì 14 ottobre sarà presente in Aula per l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Brescia dove si discuterà la sua istanza di revoca del provvedimento di perquisizione sequestro dei telefoni e dei device eseguito il 26 settembre scorso. "Il mio assistito - ha detto il difensore ai giornalisti parlando della nuova svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco del 2007 - ha visto un'aggressione ingiustificata al proprio patrimonio professionale, al proprio patrimonio di valori e di certezze costruito con lavoro di anni e alla sua dignità. L'equazione 'Venditti corrotto uguale ad assassino innocente e nuovo colpevole' è un'eresia, fantascienza, blasfemia". E ha insistito: "Si è iscritto nel registro degli indagati un magistrato senza prove certe. Il sequestro dei suoi apparati è avvenuto senza i criteri di estrazione dei dati, senza parole chiave".

Venditti tra gli indagati

Mario Venditti, all’epoca dell’uccisione di Chiara Poggi procuratore aggiunto di Pavia, è stato iscritto dalla Procura di Brescia nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Venditti, infatti, avrebbe ricevuto 20/30mila euro dalla famiglia di Andrea Sempio nel 2017 per favorire l'archiviazione dell'indagine. Secondo la pm, Claudia Moregola, ed il procuratore capo, Francesco Prete, il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio, già indagato una prima volta dopo il delitto in quanto indicato in un esposto dei legali di Alberto Stasi come possibile autore alternativo dell’omicidio. 

L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in una immagine di archivio. I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito di un fascicolo che vede indagato l'ex procuratore. Pavia, 26 settembre 2025. ANSA / PAOLO TORRES

Leggi anche

A pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro
FOTOGALLERY

©Ansa

1/29
Cronaca

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta nella villetta di famiglia nel Pavese dal fidanzato. Il 24enne è condannato per l'omicidio con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti sul dna ritrovato sotto le unghie della vittima, sugli oggetti sequestrati all'epoca dei fatti, sulle impronte nella casa. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Pm: “Soldi per scagionare Sempio”

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Garlasco, legale Venditti: “Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia"

Cronaca

Come spiegato dall’avvocato, dal momento in cui è stata aperta a Brescia l’inchiesta contro l’ex...

Marcia per la pace Perugia-Assisi, presenti migliaia di persone. FOTO

Cronaca

Si è svolta oggi la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità "Imagine all the people",...

15 foto
Marcia Pace

Palermo, 21enne ucciso mentre sedava rissa: il killer ha confessato

Cronaca

Un giovane è stato ucciso da un colpo di pistola mentre cercava di fermare un pestaggio davanti a...

Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti

Cronaca

L'uomo, un 29enne di origini marocchine, era stato visto mentre abusava della vittima da una...

Vicenza, due donne uscite dalla messa travolte da auto: una grave

Cronaca

Due donne ferite sono il bilancio di un incidente causato da una vettura guidata da un uomo di 70...

Cronaca: i più letti