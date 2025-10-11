Esplora tutte le offerte Sky
Omicidio-suicidio nel Modenese, 86enne uccide moglie e si toglie vita

Cronaca
©Ansa

E'accaduto a Mirandola, dove un anziano ha ucciso la moglie di 89 anni e si è poi lanciato dal balcone. La donna a quanto si apprende soffriva di demenza senile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale che hanno avviato le indagini

Omicidio e suicidio questa mattina nel Modenese. Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. È accaduto a Mirandola. A quanto si apprende, pare che la donna fosse affetta da demenza senile. Il marito l'avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono accorsi gli agenti del vicino commissariato che si stanno ora occupando delle indagini.

Lei affetta da demenza, lui si è gettato dal terzo piano       

 Il fatto è successo in un appartamento di  in via San Faustino. L'anziano ha strangolato la donna prima di compiere il gesto estremo. All'arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di entrambi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Mirandola, che hanno avviato accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni che potrebbero aver spinto l'uomo al gesto. L'episodio richiama un caso analogo avvenuto appena pochi giorni fa, il 7 ottobre, a Castelfranco Emilia, dove un 92enne, Enzo Manzini, ha ucciso la moglie 88enne, Maria Capitati, affetta da Alzheimer, prima di suicidarsi lanciandosi dalla finestra della loro abitazione. 

