Liberi o geolocalizzati? Ecco perché serve resistere all’invasione

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana ci parla delle ricadute evolutive, psicologiche, psicanalitiche, simboliche della nuova funzione "mappa" attivabile su Instagram, che rivela la posizione dell’utente sia in tempo reale che in forma retroattiva