Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre, stop a bus e metro: orari e fasce

Usb e Orsa scioperano 4 ore. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi, centrati però sullo stesso problema: le condizioni di lavoro di autisti e personale Atac

Oggi il trasporto pubblico di Roma si ferma per protestare contro le condizioni di lavoro. I sindacati Usb, Orsa e Sul spiegano in una lettera indirizzata ai passeggeri i motivi dello sciopero: a cominciare dai turni che rendono impossibile conciliare vita privata e lavoro, la sicurezza ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati.