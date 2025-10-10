Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre, stop a bus e metro: orari e fasce

Usb e Orsa scioperano 4 ore. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi, centrati però sullo stesso problema: le condizioni di lavoro di autisti e personale Atac
Oggi il trasporto pubblico di Roma si ferma per protestare contro le condizioni di lavoro. I sindacati Usb, Orsa e Sul spiegano in una lettera indirizzata ai passeggeri i motivi dello sciopero: a cominciare dai turni che rendono impossibile conciliare vita privata e lavoro, la sicurezza ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati.
Metro e bus a rischio
Metro e bus dunque oggi a rischio a Roma. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi. La protesta di Sul dura 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio (con le fasce di garanzia attive per tutelare chi entra ed esce dal lavoro), mentre quella di Usb e Orsa si limiterà a quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30.
Le linee assicurate
A essere toccata è l’intera rete Atac, a esclusione però – si legge sul sito dell’azienda – i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Sono quindi in servizio le linee: 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano) – 500 – 515 – 551 – 669 – 980. Oltre, naturalmente, alle linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale.