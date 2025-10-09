Esplora tutte le offerte Sky
Sciopero mezzi Atac a Roma il 10 ottobre, fermi bus e metro: orari e fasce di garanzia

Cronaca

Le agitazioni interesseranno la sola rete Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20". Lo riferisce Roma Servizi per la Mobilità

ascolta articolo

"Venerdì 10 ottobre trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Le agitazioni interesseranno la sola rete Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20". Lo riferisce Roma Servizi per la Mobilità.

Durante gli scioperi, il servizio sulla rete di trasporto pubblico sarà garantito durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59) e non garantito nelle altre fasce orarie.

