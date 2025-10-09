Esplora tutte le offerte Sky
Lutto nell’editoria, è morto a 69 anni lo scrittore Francesco Recami

Cronaca
©Ansa

Autore di libri gialli per Sellerio, si è spento dopo una lunga malattia. “Tutta la casa editrice, tutti i suoi collaboratori, lo ricordano con profondissimo affetto e infinita gratitudine, orgogliosi di aver contribuito alla diffusione della sua opera, e si stringono e Emanuela e ai suoi figli Teresa e Olmo con grande commozione'', si legge nel comunicato della casa editrice

ascolta articolo

Si è spento a 69 anni lo scrittore Francesco Recami. L’autore di racconti e romanzi gialli è morto a Firenze, sua città natale, dopo una lunga malattia. A darne notizia è stata la casa editrice Sellerio con la quale Recami aveva pubblicato numerosi libri, dal primo nel 2006 “L'errore di Platini”, all'ultimo, “Il mostro del Casoretto”. L’autore, noto creatore di universi letterari unici, di serie indimenticabili come quella delle "commedie nere" o della "casa di ringhiera", come si legge nel comunicato della casa editrice, “è stato uno scrittore di casa nel senso più profondo, nel rapporto strettissimo con Elvira Sellerio, proseguito e consolidato con Olivia e Antonio: un legame che nel tempo ha portato a una vera adesione al progetto editoriale. Tutta la casa editrice, tutti i suoi collaboratori, lo ricordano con profondissimo affetto e infinita gratitudine, orgogliosi di aver contribuito alla diffusione della sua opera, e si stringono e Emanuela e ai suoi figli Teresa e Olmo con grande commozione".

La carriera

Ha iniziato la carriera di scrittore con testi divulgativi e guide di montagna, per poi pubblicare due romanzi per ragazzi, “Assassinio nel paleolitico” (1996) e “Trappola nella neve” (2000), per passare poi al romanzo tinto di giallo con “L'errore di Platini”, poi “Il correttore di bozze” e “Il superstizioso” con cui entra nella cinquina del premio Campiello. Romanzo che attraversa le giornate infarcite di riti propiziatori del protagonista Camillo ''malato di quotidianità''. Malattia che spesso colpisce i suoi personaggi. A partire da Amedeo Consonni, anziano tappezziere che da “La casa di ringhiera” (2011), è al centro di una serie di gialli che ruotano intorno a La casa di ringhiera in cui abita, “Gli scheletri nell'armadio” (2012), “Il segreto di Angela” (2013), “Il caso Kakoiannis-Sforza” (2014), “La verità su Amedeo Consonni” (2019).

Leggi anche

Cordoglio del comune di Firenze

"Un grande dolore: Firenze perde uno scrittore unico e molto amato dal pubblico". Lo affermano la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini sulla morte dello scrittore fiorentino. "Ci lascia un autore che ha saputo intrecciare ironia, introspezione, satira e denuncia sociale in storie che hanno saputo catturare i lettori, una voce autentica e originale della narrativa italiana - ha detto Funaro -. Ricorderemo sempre il suo coraggio stilistico, la sua capacità di farci sorridere e riflettere". "Tutti lo amiamo per le sue storie che vanno ben oltre le convenzioni del romanzo giallo - ha sottolineato Bettarini -. La sua scrittura è un mix sapiente di detective story, commedia e satira sociale; l'indagine è il pretesto per esplorare le dinamiche umane e le bizzarrie della vita di tutti i giorni e i personaggi appaiono imperfetti e adorabili analizzati con un umorismo sottile e talvolta amaro. La scomparsa di Recami significa la perdita di un osservatore attento della nostra contemporaneità, che con la sua penna caustica ci ha fatto sorridere delle nostre stesse follie".

Lo scrittore Francesco Recami si è spento oggi dopo una lunga malattia, circondato dalla sua famiglia, 9 ottobre 2025. ANSAilfestivaldelracconto.it +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
Lo scrittore Francesco Recami, morto oggi a Firenze - ©Ansa

Lutto nell'editoria, è morto a 69 anni lo scrittore Francesco Recami

