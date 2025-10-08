Pavia, chiede latte alla vicina, si fa aprire e la stupra. Arrestato

Una 19enne abusata nel soggiorno di casa. Le sue urla hanno attirato l'attenzione di una vicina che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore, un ragazzo di 29 anni che ha già confessato, è stato portato nel carcere di Torre de Gallo con l'accusa di violenza sessuale aggravata ascolta articolo

Un ragazzo di 29 anni ha ammesso di aver violentato una studentessa 19enne, sua vicina di casa. L'aggressione è avvenuta a Pavia lunedì mattina. Il fidanzato, convivente della vittima, era andato via da poco tempo quando l'uomo ha bussato alla sua porta: "Hai del latte?", le ha domandato. Non preoccupandosi, la ragazza gli ha aperto la porta di casa: in fondo si trattava di un volto conosciuto, che aveva incrociato più volte. Una volta entrato, però, l'aggressore ha fatto subito capire le sue intenzioni. Le urla della giovane hanno richiamato l'attenzione di una vicina, che ha tempestivamente chiamato i soccorsi. Il giovane è stato fermato ed è accusato di violenza sessuale aggravata.

La dinamica dell'aggressione, il soccorso della vittima e l'arresto Il 29enne italiano, di origini colombiane, abita nello stesso condominio della vittima che si trova non molto distante dall'Università di Pavia. Quando ha varcato la porta dell'appartamento, l'aguzzino ha aggredito la vittima nel soggiorno dove ha poi consumato la violenza sessuale. La 19enne, in stato di choc, è stata condotta al Pronto soccorso dell'ospedale San Matteo, dove è stata curata per le ferite riportate e dimessa dopo alcune ore. Lui invece è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Polizia e si trova ora nel carcere di Torre del Gallo.