Il Ministro Crosetto operato d'urgenza al colon, è in buone condizioni

Rimosse tre neoplasie al colon, ora si attende l'esito dell'esame istologico. Il messaggio della premier Meloni: “Forza Guido!"
Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato – riferisce una nota del Ministero della Difesa – l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. "Forza Guido!", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, postando una foto di un titolo di stampa con la notizia dell'intervento cui si è sottoposto il ministro.
Gli auguri di pronta guarigione
"All’amico Guido Crosetto un abbraccio forte e sincero e i migliori auguri di buona guarigione". Lo scrive sui sociale il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Un sincero augurio di pronta guarigione al Ministro Guido Crosetto, con l'auspicio che possa presto rimettersi in piena salute. Grazie per il senso del dovere dimostrato anche a pochi giorni dall'operazione". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.