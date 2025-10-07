Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formentera, autopsia esclude evento violento per la morte dell'italiana Luisa Asteggiano

Cronaca
©Getty

La Guardia Civil delle Baleari, dopo l'esame autoptico, esclude che la morte della 45enne sia riconducibile a un caso di violenza di genere. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna, era stato fermato domenica in relazione al decesso e comparirà oggi davanti al magistrato

ascolta articolo

La morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata morta domenica mattina nel suo appartamento a Formentera "non è avvenuta per un evento violento". È quanto assicura il comando della Guardia Civil delle Baleari in una nota. "Dopo la realizzazione dell'autopsia corrispondente, è stato determinato che la morte non è avvenuta per un evento violento, escludendo pertanto un fatto di violenza di genere, in attesa di altri risultati di analisi sollecitati per determinare le cause della morte", segnalano gli investigatori. Ivan Sauna, il compagno 51enne della donna era stato fermato domenica  in relazione al decesso e comparirà oggi davanti al magistrato.

Cronaca: Ultime notizie

Autopsia esclude causa violenta per italiana morta a Formentera

Cronaca

La Guardia Civil delle Baleari, dopo l'esame autoptico, esclude che la morte della 45enne sia...

Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa all'ad Nagel per Caso Fonsai

Cronaca

Dopo il recente addio dell'ex di Piazzetta Cuccia, la figlia di Salvatore Ligresti - ex patron di...

Meteo, caldo e temperature in rialzo: ottobrata al Centro Nord

Cronaca

Anticiclone sull'Italia, prosegue l'ottobrata. Giornate contrassegnate da generali condizioni di...

Flotilla, italiani liberati denunciano: "Tenuti come ostaggi"

Cronaca

"Ci è stato impossibile avere medici, consultare un avvocato, siamo stati 48 ore senza acqua,...

Cassazione: condividere video di Onlyfans con altri è revenge porn

Cronaca

La Suprema Corte, con una ordinanza depositata il 2 settembre, ha chiarito che la condivisione...

Cronaca: i più letti