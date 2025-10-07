It-Alert a Bologna e provincia, oggi si simula un incidente alla diga

It-Alert a Bologna e provincia, oggi si simula incidente alla diga Suviana: cosa sapereCronaca
Nel mese di ottobre Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento testano il sistema di allarme pubblico nazionale su due scenari: collasso di grandi dighe e incidente rilevante in stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso. Il messaggio di test arriva sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si trovano nelle aree interessate
Esercitazione di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale per l’informazione diretta alla popolazione. Oggi tocca all'Emilia Romagna. Tra le ore 11 e le 12, c’è stato l’invio di un messaggio che prevede la simulazione del collasso della diga di Suviana a tutti i telefoni cellulari che si trovano nelle aree dei seguenti comuni interessati, si legge sul sito di It Alert: Bologna, Castel di Casio, Camugnano, Grizzana Morandi, Gaggio Montano, Vergato, Marzabotto, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, Argelato, Sala Bolognese, Castello d’Argile.
Il messaggio del test
Di seguito il messaggio trasmesso: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”
La centrale idroelettrica di Suviana
La centrale idroelettrica di Suviana costruita negli anni 30, in concomitanza con la realizzazione del bacino, è collocata a valle della diga ed è tuttora attiva. Possiede una potenza efficiente lorda di 26 760 KW sfruttando le acque del bacino di Suviana e quelle del Bacino di Pavana cui il lago è collegato attraverso una galleria idraulica lunga 2691 m.