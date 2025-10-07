It-Alert a Bologna e provincia, oggi si simula un incidente alla diga

Nel mese di ottobre Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento testano il sistema di allarme pubblico nazionale su due scenari: collasso di grandi dighe e incidente rilevante in stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso. Il messaggio di test arriva sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si trovano nelle aree interessate

Di seguito il messaggio trasmesso: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”

La centrale idroelettrica di Suviana

La centrale idroelettrica di Suviana costruita negli anni 30, in concomitanza con la realizzazione del bacino, è collocata a valle della diga ed è tuttora attiva. Possiede una potenza efficiente lorda di 26 760 KW sfruttando le acque del bacino di Suviana e quelle del Bacino di Pavana cui il lago è collegato attraverso una galleria idraulica lunga 2691 m.