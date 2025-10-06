Napoli, 35enne muore in ambulanza dopo essere stato colpito col taser

Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Avrebbero tentato di bloccarlo più volte senza successo e, alla fine, avrebbero utilizzato il taser, secondo le procedure previste dalla legge. Il 35enne è deceduto in ambulanza

Un uomo di 35 anni è morto a Napoli dopo essere stato colpito con un taser dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Avrebbero tentato di bloccarlo più volte senza successo e, alla fine, avrebbero utilizzato il taser seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, come riferito da fonti investigative. Il 35enne è deceduto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale.

La ricostruzione

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8.40, quando una pattuglia della Radiomobile è intervenuta in via Fornelli a seguito di segnalazioni di urla di una donna e della figlia, trovate in casa con un uomo completamente nudo e in evidente stato di alterazione che ha aggredito i CC. I militari, non trovando il modo per calmarlo, prima hanno utilizzato lo spray al peperoncino senza apprezzabili risultati e quindi, seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge, hanno sparato un colpo di taser. Malgrado l'utilizzo dello strumento, non è stato raggiunto lo scopo prefisso e l'uomo è stato immobilizzato solo dopo l'arrivo di ulteriori rinforzi. La persona, un italiano di origini africane, è stata bloccata ed è stato quindi preso in carico dal 118, ma è deceduto durante il trasporto. La salma è stata sequestrata per essere sottoposta a autopsia.