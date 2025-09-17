Morto dopo il taser, tre indagati in vista dell'autopsia

La vicenda

Citro, originario di Salerno e residente a Reggio Emilia, era stato fermato in via Beethoven, in un forno alle porte di Reggio Emilia ed è morto in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione dei paramedici del 118, all'ospedale Santa Maria Nuova. Il 42enne aveva diversi precedenti e in passato è stato coinvolto in una vicenda di estorsione e usura. "Mio figlio è andato in escandescenze, lui non aveva nessun problema, era una persona normalissima, aveva un'attività. Va bene, ha avuto problemi con la giustizia ma io so solo una cosa, che lui chiedeva aiuto. Ho un grande dolore dentro di me. Io credo nella giustizia, nello Stato, se c'è qualcuno che ha sbagliato paga, però non si può braccare un ragazzo così", ha detto a 'Mattino Cinque' la madre. "Mio figlio - ha aggiunto la donna - non aveva un'arma in mano, non stava ammazzando nessuno, stava solo chiedendo aiuto. È vero, chiunque si sarebbe spaventato, è giusto che loro facciano il loro dovere, ma chiedo un po' di sensibilità". Erano stati fin da subito compatti i sindacati di polizia e carabinieri nel dare solidarietà all'agente e nel difendere l'uso della pistola elettrica.