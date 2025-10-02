Meteo, allerta gialla per maltempo e grandine in sei regioni al Sud

Peggioramento atteso in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento
Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione civile ha stabilito allerta gialla in sei regioni: Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un'area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l'Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese.
Previste grandinate e forti raffiche di vento
L'avviso del Dipartimento della Protezione Civile prevede venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca forte, su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mareggiate lungo coste esposte. Si prevedono, inoltre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, specie nei relativi settori orientali. Dal pomeriggio è atteso il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Brusco crollo delle temperature
Da oggi si assisterà anche a un sensibile calo delle minime e a un ulteriore calo delle massime al Centro-Sud. Ma saranno soprattutto le minime di venerdì e sabato a sorprendere gran parte degli italiani: alle prime ore del mattino del 3 e del 4 ottobre, alcuni termometri potrebbero avvicinarsi allo zero anche in pianura, soprattutto nelle zone più interne del Centro-nord. Al momento le minime più basse previste sono intorno ai 4-5°C ma, localmente, si potrà scendere anche più sotto nelle zone riparate dal vento.