Meteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni

Introduzione
Torna il maltempo e l’autunno mostra subito il suo volto più instabile. Sono infatti ben otto, oggi, le regioni contrassegnate dal bollino giallo per temporali, fulmini, grandinate ma anche forti venti di burrasca, in particolare concentrati nel Centro-Sud Italia. L’Italia in questi primi giorni di ottobre sarà interessata da un’ondata di maltempo caratterizzata da temperature in calo e persino qualche nevicata in montagna. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Italia nella morsa del freddo
Già da oggi, primo ottobre, correnti fredde di origine russa raggiungeranno la Penisola: questo perché l’alta pressione delle Azzorre si sta spostando verso Francia, Mare del Nord e Scandinavia, lasciando scoperto il fianco meridionale dell’Europa. L’inizio del mese sarà dunque rigido, con minime fino a 5-6°C anche in pianura, fiocchi di neve oltre i 1400 metri sugli Appennini e venti freddi dai quadranti settentrionali. La giornata di oggi sarà segnata da diffusa instabilità, con rovesci, temporali e possibili grandinate soprattutto al Centro-Sud. Già dalle prime ore i venti di est-nordest tenderanno a rinforzare al Nord e su parte del Centro, con raffiche di Bora sull’alto Adriatico. In nottata è atteso un ulteriore peggioramento sui settori ionici
Allerta gialla in 8 regioni
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, specialmente sui settori costieri e sulla Sicilia, specialmente sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata per la giornata di oggi primo ottobre allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo e su parte di Marche ed Emilia-Romagna
Giovedì, la giornata più ventosa
La giornata di giovedì segnerà il clou della fase ventosa: il vento da nord-est colpirà l’intera Penisola, con raffiche di Bora fino a 100 km/h sul Golfo di Trieste. Sul Tirreno centro-meridionale e sullo Ionio i venti si disporranno da nord, rendendo i mari molto agitati. Attese mareggiate lungo le coste adriatiche, sulla Sicilia settentrionale e sulla Sardegna nordorientale, oltre a colpi di vento violenti sui crinali appenninici
Venerdì, parziale miglioramento al nord
Venerdì 3 ottobre si intravederà un parziale miglioramento al Nord e sulla Sardegna, con venti in graduale attenuazione. Tuttavia, l’Adriatico centro-meridionale, lo Ionio e gran parte del Centro-Sud continueranno a essere colpiti da raffiche intense, ancora fino a 100 km/h sul basso Adriatico e sulle aree interne appenniniche. Mareggiate previste sul medio e basso Adriatico e sulla Sicilia settentrionale
Le previsioni di oggi
Al Nord la giornata vedrà un tempo spiccatamente instabile con rovesci alternati a schiarite e aumento dell'intensità del vento. Temperature in calo.
Al Centro: giornata con un peggioramento e arrivo di precipitazioni a tratti intense e sotto forma di rovescio temporalesco, specie sulle Adriatiche. Al Sud: tempo in peggioramento su gran parte delle regioni con precipitazioni sparse, via via più forti in serata e nottata. Clima ancora mite.
Le previsioni di giovedì
Al Nord cielo a tratti molto nuvoloso sui settori alpini, con piovaschi sul cuneese. Altrove, bel tempo prevalente. Al Centro instabilità con rovesci sparsi sulle regioni adriatiche. Più soleggiato sul resto delle regioni. Mari molto mossi. Al Sud, condizioni di intenso maltempo su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica, altrove ci saranno ampie schiarite
Le previsioni di venerdì
Al Nord tempo soleggiato e asciutto su tutte le regioni. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Freddo al mattino. Al Centro il tempo sarà asciutto, il cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti forti da nord e mari molto mossi. Al Sud giornata con cielo molto nuvoloso dappertutto e rovesci alternati a schiarite in Puglia. Temperature in diminuzione, mari molto mossi