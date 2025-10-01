Meteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni

Già da oggi, primo ottobre, correnti fredde di origine russa raggiungeranno la Penisola: questo perché l’alta pressione delle Azzorre si sta spostando verso Francia, Mare del Nord e Scandinavia, lasciando scoperto il fianco meridionale dell’Europa. L’inizio del mese sarà dunque rigido, con minime fino a 5-6°C anche in pianura, fiocchi di neve oltre i 1400 metri sugli Appennini e venti freddi dai quadranti settentrionali. La giornata di oggi sarà segnata da diffusa instabilità, con rovesci, temporali e possibili grandinate soprattutto al Centro-Sud. Già dalle prime ore i venti di est-nordest tenderanno a rinforzare al Nord e su parte del Centro, con raffiche di Bora sull’alto Adriatico. In nottata è atteso un ulteriore peggioramento sui settori ionici