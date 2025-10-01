Caso di aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti

Aviaria in Friuli. Un caso di influenza si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine: migliaia di animali dovranno quindi essere abbattuti e l'allevamento chiuso per effettuare la sanificazione. Lo scrive il quotidiano Messaggero Veneto precisando che questa mattina è prevista la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Il quotidiano riporta anche che è già stato attivato il cordone sanitario per contenere nel modo più efficace possibile la diffusione del virus e comunque in Confagricoltura Udine sono ottimisti sulla possibilità che quello dell'azienda resti un caso di infezione isolato e che non desta preoccupazione per l'uomo. Il presidente di Confagricoltura Udine, Philip Thurn Valsassina, ha spiegato che "il problema, per le aziende agricole, è di natura economica. L'allevamento in questione sarà chiuso per la sanificazione e la Regione prenderà sicuramente in considerazione la richiesta di attuazione di fondi per permettere all'azienda di ripartire con la propria attività".