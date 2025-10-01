Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso di influenza aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti

Cronaca
©Ansa

Il caso si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine. Prevista per questa mattina anche la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Allevamento chiuso per la sanificazione

ascolta articolo

Aviaria in Friuli. Un caso di influenza si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine: migliaia di animali dovranno quindi essere abbattuti e l'allevamento chiuso per effettuare la sanificazione. Lo scrive il quotidiano Messaggero Veneto precisando che questa mattina è prevista la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Il quotidiano riporta anche che è già stato attivato il cordone sanitario per contenere nel modo più efficace possibile la diffusione del virus e comunque in Confagricoltura Udine sono ottimisti sulla possibilità che quello dell'azienda resti un caso di infezione isolato e che non desta preoccupazione per l'uomo. Il presidente di Confagricoltura Udine, Philip Thurn Valsassina, ha spiegato che "il problema, per le aziende agricole, è di natura economica. L'allevamento in questione sarà chiuso per la sanificazione e la Regione prenderà sicuramente in considerazione la richiesta di attuazione di fondi per permettere all'azienda di ripartire con la propria attività".

Cronaca: Ultime notizie

Caso di aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti

Cronaca

Il caso si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine. Prevista per...

Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, uomo confessa gli omicidi

Cronaca

Questa notte, nel corso dell'interrogatorio con il procuratore di Benevento, Salvatore Ocone ha...

Delitto Garlasco, Garofano rinuncia a incarico di consulente di Sempio

Cronaca

L’ex comandante del Ris di Parma ha "rinunciato all'incarico di consulente tecnico" di Andrea...

Meteo, allerta temporali su 8 Regioni: ecco dove. Le previsioni

Cronaca

Torna il maltempo e l’autunno mostra subito il suo volto più instabile. Sono infatti ben otto,...

Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad ottobre 2025

Cronaca

Dall'Arma dei Carabinieri fino all’Ingv, sono molte le realtà che hanno pubblicato bandi per...

Cronaca: i più letti