Caso di aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti

Il caso si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine. Prevista per questa mattina anche la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Allevamento chiuso per la sanificazione
Aviaria in Friuli. Un caso di influenza si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine: migliaia di animali dovranno quindi essere abbattuti e l'allevamento chiuso per effettuare la sanificazione. Lo scrive il quotidiano Messaggero Veneto precisando che questa mattina è prevista la riunione dell'unità di crisi locale dalla Direzione centrale salute. Il quotidiano riporta anche che è già stato attivato il cordone sanitario per contenere nel modo più efficace possibile la diffusione del virus e comunque in Confagricoltura Udine sono ottimisti sulla possibilità che quello dell'azienda resti un caso di infezione isolato e che non desta preoccupazione per l'uomo. Il presidente di Confagricoltura Udine, Philip Thurn Valsassina, ha spiegato che "il problema, per le aziende agricole, è di natura economica. L'allevamento in questione sarà chiuso per la sanificazione e la Regione prenderà sicuramente in considerazione la richiesta di attuazione di fondi per permettere all'azienda di ripartire con la propria attività".