Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Velivolo dell'aeronautica precipita nel Parco nazionale a Sabaudia: ricerche in corso

Cronaca

L'aereo è scomparso dai radar: l'impatto potrebbe essere avvenuto all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. Vigili del fuoco e aeronautica hanno avviato le ricerche: dispersi i due militari a bordo che erano in missione addestrativa

ascolta articolo

Un velivolo dell'aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Sono attualmente in corso le ricerche dell'aereo, scomparso dai radar, con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare. Il punto d'impatto sembrerebbe essere all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. Si tratta di un velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina, con due militari a bordo, in volo nell'ambito di una missione addestrativa. Le cause dell'incidente non sono ancora note. 

La nota dell'aeronautica

"Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un'area del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso". Lo riferisce l'Aeronautica Militare in una nota.

Cronaca: Ultime notizie

Sabaudia, velivolo dell'aeronautica precipita sul parco nazionale

Cronaca

L'aereo è scomparso dai radar: l'impatto potrebbe essere avvenuto all'altezza di Cerasella,...

Rimini, droga e botte a figlia per costringerla a sposarsi: arrestati

Cronaca

Due genitori originari del Bangladesh sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini con l’accusa...

Caso di aviaria in Friuli Venezia Giulia: migliaia di polli abbattuti

Cronaca

Il caso si è verificato in un'azienda di polli a Povoletto, in provincia di Udine. Prevista per...

Uccide moglie e un figlio nel Beneventano, uomo confessa gli omicidi

Cronaca

Questa notte, nel corso dell'interrogatorio con il procuratore di Benevento, Salvatore Ocone ha...

Delitto Garlasco, Garofano rinuncia a incarico di consulente di Sempio

Cronaca

L’ex comandante del Ris di Parma ha "rinunciato all'incarico di consulente tecnico" di Andrea...

Cronaca: i più letti