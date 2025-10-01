Sabaudia, velivolo dell'aeronautica precipita sul parco nazionale

L'aereo è scomparso dai radar: l'impatto potrebbe essere avvenuto all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. Vigili del fuoco e aeronautica hanno avviato le ricerche: dispersi i due militari a bordo che erano in missione addestrativa
Un velivolo dell'aeronautica militare è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Sono attualmente in corso le ricerche dell'aereo, scomparso dai radar, con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco e di uno dell'aeronautica militare. Il punto d'impatto sembrerebbe essere all'altezza di Cerasella, vicino la Migliara 49. Si tratta di un velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina, con due militari a bordo, in volo nell'ambito di una missione addestrativa. Le cause dell'incidente non sono ancora note.
La nota dell'aeronautica
"Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un'area del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso". Lo riferisce l'Aeronautica Militare in una nota.