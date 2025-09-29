Incidente ferroviario Andria Corato, confermate due condanne

Con la sentenza odierna la Corte d'Appello di Bari ha confermato le due condanne (ridotte di tre mesi) e le 14 assoluzioni nel caso del disastro ferroviario del 12 luglio 2016, sul tratto a binario unico Andria-Corato gestito da Ferrotramviaria, in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. Sei anni e tre mesi di reclusione per il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e sei anni e nove mesi (da sette anni) per Nicola Lorizzo, capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato. Confermata anche l’assoluzione della società Ferrotramviaria.

La sentenza

Picarreta e Lorizzo erano stati condannati in primo grado, a Trani, anche per lesioni personali colpose, ma il reato è prescritto. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in 90 giorni. La corte d'Appello ha quindi confermato l'impostazione dei giudici del tribunale di Trani che in primo grado, nel giugno del 2023 avevano di fatto riconosciuto che la tragedia era stata provocata da un errore umano e non dai mancati investimenti sulla sicurezza così come sosteneva l'accusa. Tra le assoluzioni confermate anche quella della società Ferrotramviaria imputata per l'illecito amministrativo. La Corte ha anche accolto l'appello di Ferrotramviaria ed eliminato le statuizioni civili emesse nei confronti dell'azienda verso le parti civili Codacons, Comune di Andria, Comune di Corato e le associazioni Apu e Gepa. I giudici d'appello hanno dunque confermato le assoluzioni dei dirigenti di Ferrotramviaria Enrico Maria Pasquini, Massimo Nitti e Michele Ronchi, del dirigente allora a capo della divisione infrastruttura Giulio Roselli, del capostazione Alessio Porcelli, in servizio a Corato, e del dirigente a capo coordinatore centrale Francesco Pistolato.

Le richieste della Procura

I treni - l'Et1016 proveniente da Corato, e l'Et1021 proveniente da Andria - viaggiavano su un binario unico alternato regolato col sistema del blocco telefonico, ritenuto dalla Procura di Trani "non sicuro ed obsoleto". Un sistema in base al quale i capistazione si scambiano dispacci per autorizzare la partenza dei treni verso la stazione successiva. Fu così che, quel 12 luglio del 2016, dalla stazione di Andria fu concesso alle 10.45 il via libera per la partenza dalla stazione di Corato dell'Et1016 e, senza aspettare l'arrivo di questo convoglio nella stazione di Andria, fu fatto partire alle ore 11:00 l'Et1021 verso Corato. L'impatto ad alta velocità tra i due convogli fu inevitabile. Dopo la strage, la circolazione sulla tratta fu bloccata ed è ripresa solo il 3 aprile 2023. I binari ora sono due e sono dotati di moderni sistemi di sicurezza automatizzati. La Procura di Trani, nel giugno 2023, aveva chiesto 15 condanne a pene comprese tra i 12 e i 6 anni di reclusione e un'assoluzione. Per Ferrotramviaria era stata chiesta la sanzione amministrativa di 1,1 milioni, oltre alla revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività (fra cui il certificato per la sicurezza) per un anno, oltre alla confisca di 664.000 euro, somma che - secondo l'accusa - la società avrebbe dovuto investire per mettere in sicurezza la tratta con la realizzazione e l'uso del blocco conta assi sulla Corato-Barletta.