Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Don Patriciello dopo proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato"

Cronaca

Il prete anti Camorra parla il giorno dopo quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano, quando il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un colpo di pistola durante la messa 

ascolta articolo

"Ora si, sono preoccupato". Il giorno dopo, don Maurizio Patriciello risponde al telefono all'ANSA e torna su quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano, quando il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un colpo di pistola durante la messa. "Vittorio - spiega - è una persona cui voglio bene, non ha mai dato problemi, ma è il suocero di Mimmo Ciccarelli, colui che con i suoi fratelli ha messo in piedi il clan Ciccarelli Sautto". Il parroco anticamorra svela poi che il 75enne era andato in chiesa il giorno prima. "Viene da me e mi dice una cosa strana del tipo 'tanto a me nessuno mi fa niente perché mi hanno riconosciuto incapace di intendere'. Sul momento non ho dato particolare peso a quelle parole. Ora sì". 

Cronaca: Ultime notizie

Don Patriciello dopo proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato"

Cronaca

Il prete anti Camorra parla il giorno dopo quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano,...

Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato

Cronaca

"A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione...

Operaio muore in cantiere nel Milanese

Cronaca

Non è chiaro se sia trattato di un malore o di un incidente. Il lavoratore è stato trovato...

Incidente ferroviario Andria Corato, confermate due condanne

Cronaca

Nel disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sul tratto gestito da Ferrotramviaria morirono 23...

Giornata mondiale dello spreco alimentare: i numeri dell'Italia

Cronaca

Oggi, 29 settembre, si celebra la Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e...

Cronaca: i più letti