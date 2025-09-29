Don Patriciello dopo proiettile in una busta: "Ora sono preoccupato"

Il prete anti Camorra parla il giorno dopo quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano, quando il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un colpo di pistola durante la messa
"Ora si, sono preoccupato". Il giorno dopo, don Maurizio Patriciello risponde al telefono all'ANSA e torna su quanto accaduto ieri nella parrocchia di Caivano, quando il 75enne Vittorio De Luca gli ha consegnato un plico contenente un colpo di pistola durante la messa. "Vittorio - spiega - è una persona cui voglio bene, non ha mai dato problemi, ma è il suocero di Mimmo Ciccarelli, colui che con i suoi fratelli ha messo in piedi il clan Ciccarelli Sautto". Il parroco anticamorra svela poi che il 75enne era andato in chiesa il giorno prima. "Viene da me e mi dice una cosa strana del tipo 'tanto a me nessuno mi fa niente perché mi hanno riconosciuto incapace di intendere'. Sul momento non ho dato particolare peso a quelle parole. Ora sì".