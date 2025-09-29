Coppa Cobram, salta la corsa ciclistica alla Fantozzi: niente permessi

A 45 anni dall'uscita dell'iconica pellicola "Fantozzi contro tutti", l'evento avrebbe riunito nella città eterna nostalgici e appassionati, proprio sul Monte Antenna. Ma la corsa ciclistica non è stata autorizzata per via della partita casalinga della Roma ascolta articolo

C'è chi ha pagato 45 euro per partecipare alla gara, chi era pronto a vestire la propria figlia da "Mariangela", la bambina di Fantozzi. Centinaia di persone, infatti, hanno risposto alla chiamata della prima Coppa Cobram di ciclismo. Una rivisitazione reale organizzata sul Monte Antenne di Roma, nel quartiere Parili, proprio dove nel 1980 venne girata la pellicola "Fantozzi contro tutti". A poche ore dalla partenza, però, l'evento è stato annullato.

La "Coppa Cobram" alla fantozzi All'una di notte di domenica 28 settembre, uno degli organizzatori dell'evento, ha annunciato sui social che la gara non si sarebbe tenuta. La ragione? Il Municipio, che ha avvisato per tempo della necessità di cambiare la data, non ha mai autorizzato l'evento per via della partita all'Olimpioco Roma-Verona. Al mattino però, decine di appassionatti della "Coppa Cobram" si sono presentati al punto d'incontro dove erano stati consegnati 300 pasti, poi devoluti in beneficienza. I partecipanti sarebbero partiti da Forte Antenne, dopo l'immancabile punzonatura e avrebbero pedalato lungo il percorso verso Villa Ada, passando per la curva della Trattoria al Curvone proseguendo costeggiando il parco e "sfiorando" la location della scalinata del remake della Corazzata Potemkin tanto voluto da Guidobaldo Maria Riccardelli. Raggiunta la Megaditta, il percorso avrebbe previsto il raggiungimento dalla Stazione dell'Acqua Acetosa, lungo la salita per ritornare poi a Forte Antenne. Il tutto a velocità moderata.

Potrebbe interessarti Sky TG25, i 50 anni di Fantozzi: mostruosamente immortale