Todi, bimbi strattonati e minacciati al nido: due maestre indagate

Due maestre sono state indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo nido nel quale lavoravano, a Todi, in provincia di Perugia. Secondo la procura avrebbero "strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini per punizione, anche se piangevano". I fatti risalgono agli anni 2023 e 2024. I bambini all'epoca dei fatti, avevano meno di tre anni.

Strattonati e tenuti legati ai passeggini: una ventina i bimbi coinvolti

Secondo quanto scrivono oggi il Corriere dell'Umbria alle due insegnanti di una struttura della città è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica di Spoleto, dopo mesi di indagini eseguite dai carabinieri della compagnia di Todi. Gli investigatori, nel corso delle indagini, avrebbero utilizzato anche registrazioni audio e video e dagli accertamenti sarebbero emersi atteggiamenti bruschi nei confronti dei piccoli, che sarebbero in alcune occasioni stati strattonati e tenuti legati ai passeggini anche se piangevano, e anche alcuni episodi di violenza come uno zainetto sbattuto in testa a un bambino per punizione, minacce e scarsa attenzione all'igiene dei bambini. I piccoli coinvolti sono una ventina.