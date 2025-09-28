Auto fugge all'alt dei carabinieri, 27enne muore durante inseguimento

Esplora tutte le offerte Sky
Auto fugge all'alt dei carabinieri nel Trevigiano, 27enne muore durante inseguimento

Cronaca
©Ansa

L'auto è passata a forte velocità di fronte a un autoradio di Castelfranco che ha tentato di inseguirla ma che si è ritrovata davanti alla vettura già uscita di strada. Il passeggero di 27 anni è morto, il conducente dell'auto, un 37enne rimasto gravemente ferito nell'impatto, risulta sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in provincia di Lucca

 

ascolta articolo

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. L'incidente è avvenuto a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto. La vittima è  un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.

©Ansa

Non c'è stato alcun contatto tra l'auto dei due e quella dei militari

L'auto transitava a forte velocità commettendo diverse violazioni al codice della strada di fronte ai carabinieri di Castelfranco che hanno tentato di inseguirla trovandosi difronte allo schianto già avvenuto prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. Il conducente ferito, già conosciuto alle forze dell'ordine, guidava senza patente perchè revocata. Lo stesso risulta inoltre sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in provincia di Lucca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118.

©Ansa

