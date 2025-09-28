Auto fugge all'alt dei carabinieri, 27enne muore durante inseguimento

L'auto è passata a forte velocità di fronte a un autoradio di Castelfranco che ha tentato di inseguirla ma che si è ritrovata davanti alla vettura già uscita di strada. Il passeggero di 27 anni è morto, il conducente dell'auto, un 37enne rimasto gravemente ferito nell'impatto, risulta sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in provincia di Lucca

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. L'incidente è avvenuto a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto. La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.