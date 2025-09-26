Esplora tutte le offerte Sky
Schiacciato da suv che parcheggia, morto un pedone nel mantovano

Cronaca

La vittima è un 48enne, colpito durante una manovra da un 84enne che avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna

ascolta articolo

Morto schiacciato da un'auto in fase di parcheggio. La vittima è un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova.

La dinamica

Secondo una  prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte.

