Schiacciato da suv che parcheggia, morto un pedone nel mantovano

La vittima è un 48enne, colpito durante una manovra da un 84enne che avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna
Morto schiacciato da un'auto in fase di parcheggio. La vittima è un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova.
La dinamica
Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte.