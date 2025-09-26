Maltempo in Lombardia, Fontana chiede stato di emergenza

Lettera del Presidente della Regione lombarda alla premier Giorgia Meloni, in riferimento all'ondata di maltempo che ha colpito i territori dal 9 all'11 settembre e poi il 22, quando ci sono stati gravi allagamenti a Milano e problemi fra Como, Monza, Varese, ma anche Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia

La Lombardia chiede lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha colpito la regione dal 10 settembre. Lo ha fatto il governatore lombardo Attilio Fontana con una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni facendo riferimento ai "fenomeni intensi" che dal 9 all'11 hanno colpito la zona fra Como e Lecco e quelli del 22 settembre, quando ci sono stati gravi allagamenti a Milano e problemi fra Como, Monza, Varese, ma anche Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia.

I numeri elencati da Fontana

Nella lettera Fontana ricorda che i vigili del fuoco hanno eseguito 400 interventi nella sola giornata del 22 settembre con strade interrotte per frane, danni a edifici pubblici e provati, più di 70 sfollati solo nel Comasco che "non potranno rientrare nelle proprie abitazioni a breve". Con lo strumento della "somma urgenza" gli enti locali stanno ripristinando la funzionalità di servizi pubblici e infrastrutture e portando soccorso e assistenza alle persone. E stanno "progressivamente comunicando i danni registrati sul territorio di competenza". Dati che "sono attualmente in fase di verifica ed approfondimento da parte degli Uffici Territoriali Regionali per i progressivi affinamenti e controlli previsti dalle procedure regionali" ma già ora si può ipotizzare che ammonteranno a "numerose decine di milioni". "Per le ragioni sopra esposte - conclude la richiesta - si chiede, per gli eventi accaduti in Lombardia a partire dal 10 settembre e tuttora in corso, l'applicazione dell'art. 24, comma 1, che prevede la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza di rilievo nazionale".