Allarmi a confronto, le soluzioni di sicurezza disponibili

Le opzioni sono molte e, grazie alle innovazioni tecnologiche, si spazia dai kit fai-da-te ai più sofisticati sistemi collegati a centrali operative e attive 24 ore su 24. Ecco quali aspetti bisogna conoscere per fare una scelta consapevole ascolta articolo

La sicurezza di abitazioni e attività commerciali è diventata una priorità sempre più sentita in Italia. Secondo la terza edizione dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, il furto in abitazione rappresenta il reato più temuto dal 48% degli italiani. Nel 2023 sono stati denunciati 147.660 furti in abitazione, con un aumento del 10,4% rispetto all'anno precedente, mentre l'89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica essenziale per la qualità della vita. Proteggere le proprie case con sistemi d’allarme diventa quindi importante per ridurre i rischi di intrusioni. La scelta è molto ampia, grazie anche ai progressi tecnologici: si va dai più semplici (e più economici) kit fai da te, fino ai più sofisticati sistemi professionali con centrale operativa h24.

Sistemi fai-da-te I kit fai-da-te rappresentano l'opzione più economica sul mercato. Permettono di installare sensori per porte e finestre, rilevatori di movimento e telecamere senza intervento professionale e installazione immediata. Questi sistemi attraggono molti consumatori per la loro accessibilità economica e la possibilità di attivazione immediata dopo l’acquisto. Hanno però delle limitazioni significative, come l’assenza completa di monitoraggio professionale. Questo significa che, quando scatta un allarme, il proprietario riceve una notifica ma deve gestire da solo l'intera situazione. Il problema più grave è l'elevato numero di falsi allarmi causati da animali domestici, condizioni meteorologiche, malfunzionamenti tecnici o semplici movimenti non sospetti rilevati dai sensori. Questi falsi allarmi possono generare ansia e incertezza, senza possibilità di verifica professionale. In caso di problemi tecnici, non esiste assistenza specializzata e la risoluzione dipende dalle competenze del proprietario. L'installazione autonoma può inoltre compromettere l'efficacia se i dispositivi non vengono posizionati correttamente.

Allarmi tradizionali I sistemi tradizionali offrono maggiore robustezza rispetto ai kit fai-da-te e spesso includono un’installazione professionale, costituendo un buon compromesso tra affidabilità di base e contenimento dei costi. I limiti più evidenti si vedono nel confronto con le tecnologie moderne: i sistemi tradizionali mancano di connettività avanzata, non permettono il controllo da remoto e non si integrano con altri dispositivi intelligenti della casa. Inoltre bisogna considerare che, quando il sistema si attiva, la gestione resta a carico del proprietario, il quale deve verificare autonomamente se si tratta di un'emergenza reale o di un falso allarme. Come per i sistemi fai-da-te, l'utente deve gestire tutti i falsi allarmi che si verificano, con il rischio di non riconoscere situazioni di reale pericolo. L'assenza di monitoraggio continuo significa, anche, che durante le ore notturne o le assenze prolungate non è disponibile un supporto professionale qualificato.

Soluzioni smart home non professionali Le tecnologie smart offrono il controllo tramite smartphone, un’integrazione con dispositivi intelligenti e notifiche immediate con immagini delle telecamere. Permettono, inoltre, di monitorare l'abitazione da remoto con interfacce moderne e intuitive. Questi sistemi hanno però la stessa limitazione fondamentale delle categorie precedenti: l'assenza di verifica professionale. L'utente riceve notifiche e immagini ma deve interpretare da solo se si tratta di una situazione pericolosa o di un normale evento domestico. Il problema dei falsi allarmi rimane irrisolto: riuscire a riconoscere i movimenti sospetti spesso non è immediato senza il supporto di un professionista che valuta la situazione.

Sistemi professionali con centrale operativa h24 I sistemi professionali, come quelli Verisure, rappresentano il livello più avanzato di protezione, perché integrano la tecnologia moderna con un monitoraggio professionale e continuo. La caratteristica distintiva è la presenza di una centrale operativa attiva 24 ore su 24, gestita da guardie giurate certificate che verificano ogni segnalazione e attivano le procedure di intervento appropriate. Ma come funziona? Quando scatta un allarme, la centrale operativa risponde entro 60 secondi ed effettua immediatamente una doppia verifica attraverso audio e immagini. Questo processo, oltre a essere richiesto dalla normativa per poter allertare i servizi di vigilanza, risolve definitivamente il problema principale degli altri sistemi: l'elevato numero di falsi allarmi e l'incertezza nella loro gestione.