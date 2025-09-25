Arrestato latitante a Lentini: si nascondeva in un covo con interfono

Era ricercato da circa un anno. Si nascondeva in un appartamento collegato a quello di un familiare, muovendosi liberamente senza destare sospetti. Nel nascontiglio trovato anche un arsenale tra kalashnikov, pistole semiautomatiche, fucili a pompa e cartucce di vario calibro ascolta articolo

Un 35enne originario di Lentini, nel Siracusato, ricercato da circa un anno, è stato catturato dalla Polizia di Stato. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione, aveva escogitato un rifugio particolare per sfuggire alle forze dell’ordine: un appartamento nascosto, collegato a un’altra abitazione di un familiare. Grazie a questo sistema poteva muoversi senza destare sospetti e comunicare tramite un interfono a circuito chiuso, convinto di rendere le conversazioni non intercettabili e di garantirsi così una latitanza serena. Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Lentini hanno però svelato l’espediente. I poliziotti, insospettiti da movimenti anomali negli appartamenti, hanno ricostruito i suoi spostamenti e sono riusciti a sorprenderlo all’interno del covo.

Doveva scontare una pena di 9 anni di carcere Gli agenti cercavano il latitante perché a suo carico vi era un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, dovendo, lo stesso, scontare la pena di 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per alcune rapine perpetrate ai danni di anziani dopo che il trentacinquenne aveva fatto irruzione all’interno delle loro abitazioni. Nel corso della perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine hanno scoperto che il covo era ben equipaggiato con numerose apparecchiature informatiche che servivano, oltre a difendersi da visite non gradite da parte della Polizia (sistema di videosorveglianza, interfono per comunicare tra appartamenti diversi senza essere intercettato), anche ad allietare la permanenza in casa durante la latitanza (smart TV e console per videogiochi).