Cospito, Corte Strasburgo respinge ricorso contro applicazione 41 bis

Le motivazioni del ricorso

Il ricorso è giunto alla Cedu il 15 marzo 2023. Davanti alla Corte Cospito ha sostenuto che il regime del 41 bis gli è stato applicato arbitrariamente, e in particolare ha denunciato la mancanza di un'adeguata motivazione a sostegno dell'applicazione del regime e la severità e la natura invasiva delle restrizioni da esso comportate. Inoltre ha affermato che le sue condizioni di salute erano incompatibili con la detenzione e che i tribunali nazionali non le avevano valutate adeguatamente, e che temeva di essere sottoposto a cure mediche forzate, dato che in quel momento stava conducendo uno sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre del 2022 e finito il 9 aprile del 2023.

Il ruolo delle comunicazioni dalla prigione

Per quanto concerne le ragioni che hanno portato all'applicazione del 41bis ad Alfredo Cospito la Cedu osserva che "l'ordinanza ministeriale dà una descrizione dettagliata e personalizzata, basata su prove fornite da diversi organismi e agenzie statali, tra cui, tra l'altro, i precedenti penali, le sue condanne penali, il suo ruolo all'interno di quelle che sono definite associazioni sovversive e, in particolare, alcuni movimenti anarchici", scrive la Cedu nella sentenza. Inoltre evidenzia che il Ministro si è basato sulle prove relative alla rete di sostegno a cui Cospito aveva accesso, nonché sulla presenza costante e sull'attuale stato di attività di tali movimenti in Italia e all'estero. Infine è stato accertato che Cospito, le cui numerose comunicazioni dalla prigione - comprese quelle che l'ordinanza descriveva come scritti che sostenevano la lotta armata e incitavano all'uso della violenza a sostegno della causa anarchica - avevano contribuito, alla luce delle prove a disposizione delle autorità, a identificare obiettivi e stimolare attacchi contro le istituzioni statali. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Cospito e la loro compatibilità con il 41 bis e con la detenzione in generale, sulla base delle prove a sua disposizione, la Corte osserva che il deterioramento delle condizioni di salute era collegato allo sciopero della fame iniziato il 20 ottobre 2022 e terminato il 9 aprile 2023. La Corte afferma che Cospito era stato informato degli effetti dello sciopero della fame e del tipo di trattamento che gli sarebbe stato somministrato con il suo consenso e che egli aveva rifiutato di interrompere lo sciopero nonostante il deterioramento delle sue condizioni di salute. Fin dall'inizio - si spiega - dello sciopero della fame, era stato monitorato quotidianamente dai medici della prigione e da medici esterni del servizio sanitario nazionale. Infine i togati di Strasburgo affermano che i tribunali nazionali, nel rigettare la richiesta di sospensione della pena detentiva per motivi di salute si sono basati su molteplici perizie mediche, e che e le loro decisioni sono ben motivate.