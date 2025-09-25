Esplora tutte le offerte Sky
Como, abusi su tre ospiti in una struttura per disabili: un arresto

Cronaca

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 38enne romeno che lavorava come operatore socio-sanitario. I carabinieri indagano anche sul presunto stupro di due delle tre pazienti

ascolta articolo

I carabinieri di Cantù (Como) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un romeno di 38 anni impiegato come operatore socio-sanitario in una struttura per disabili. L'arresto è l'esito di un'indagine avviata a partire da almeno tre denunce presentate da altrettante ospiti della struttura. Le donne - 20, 29 e 48 anni, tutte ritenute pazienti fragili - sarebbero state costrette lo scorso agosto a visionare film pornografici contro la propria volontà e a subire altri abusi sempre da parte dell'operatore socio-sanitario. I carabinieri indagano anche sul presunto stupro di due delle tre pazienti. 

