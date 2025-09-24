Fenomenologia delle piazze proPal: cosa dicono i sociologi

Lunedì, centinaia di migliaia di persone in Italia hanno scioperato in solidarietà con la popolazione palestinese e molte di loro non erano mai scese in piazza. Dall'alta partecipazione, ai sentimenti collettivi che hanno animato la manifestazione, fino agli scontri avvenuti a Milano: abbiamo raccolto l'analisi di due sociologi e studiosi di proteste. "Non avevamo mai assistito a un genocidio in diretta. Le piazze trasformano la frustrazione in indignazione. I disordini? Strumentalizzati politicamente"