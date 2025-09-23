Bolzano, arriva la tassa di soggiorno per i cani residenti e turisti

La decisione dell'assessore altoatesino Luis Walcher è contenuta in un disegno di legge che prevede anche l'addio definitivo all'esame del dna obbligatorio e il ritorno della tassa per i cani. L'ipotesi è un incasso da 100 euro per cane all'anno che sarà utilizzato per la pulizia delle strade e la realizzazione di aree cani

Come funziona

Saranno esentati per due anni i cani il cui dna è già stato registrato, scrive il Dolomiten. Walcher ipotizza 100 euro per cane all'anno. Una assoluta novità è invece la tassa di soggiorno per cani, ovvero 1,50 al giorno per ogni 'turista a quattro zampe'. L'incasso sarà dedicato alla pulizia delle strade e alla realizzazione di aree cani. Resta ovviamente in vigore l'obbligo dei padroni di rimuovere le deiezioni, altrimenti scattano multe tra 200 e 600 euro. Secondo Walcher, si tratta di un provvedimento giusto perché riguarda esclusivamente i proprietari di cani, altrimenti la pulizia dei marciapiedi sarebbe a carico della collettività tramite la Tasi.