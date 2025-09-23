Esplora tutte le offerte Sky
Respinta richiesta, Chico Forti resta in carcere

Cronaca

Il 66enne trentino era stato condannato nel 2000 all'ergastolo, negli Stati Uniti, per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike e da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona

ascolta articolo

Chico Forti resta in carcere. Secondo quanto appreso dall'Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne trentino era stato condannato nel 2000 all'ergastolo, negli Stati Uniti, per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike e da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona. 

