Processo a Ciro Grillo, oggi la sentenza: tappe della vicenda

Ultime repliche, poi giudici in Camera di consiglio

Resta incerta la presenza in Aula dei quattro imputati e della studentessa italo-norvegese che per prima ha denunciato il presunto stupro ai Carabinieri di Milano pochi giorni dopo i fatti contestati, avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta dei Grillo a Porto Cervo. Al termine della requisitoria "fiume", lo scorso luglio, il procuratore Gregorio Capasso aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a 9 anni di reclusione con le attenuanti previste dal Codice penale. Secondo il Pm, Grillo jr. e i suoi amici sono da ritenersi inattendibili perché hanno plasmato la loro versione “a seconda delle indagini”. Per Giulia Bongiorno, legale della studentessa, la giovane è "sopravvissuta alla violenza ma morta dentro", e auspica "una sentenza nella quale sia riconosciuta la correttezza di questa denuncia così difficile, e un vero riscontro al fatto che la scelta di denunciare in Italia ha un senso ancora oggi". Per le difese invece ci sono gli elementi per l’assoluzione in quanto - sostengono - il rapporto è stato consenziente e la presunta vittima ha dimostrato di "non essere credibile". L’udienza si aprirà con le ultime repliche del pool difensivo di Grillo Jr. poi i giudici si ritireranno in Camera di consiglio per la sentenza attesa non prima del pomeriggio.