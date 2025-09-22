Lecco, incendio in una cascina a Cremella: 14 feriti, 2 gravi

Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio che ha interessato sette unità abitative del centro storico del piccolo comune in provincia di Lecco
Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio che ha interessato sette unità abitative di una cascina del centro storico di Cremella, nel Lecchese. Il rogo è divampato la notte scorsa intorno alle tre. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un vigile del fuoco. Due residenti sono stati ricoverati in codice rosso negli ospedali Manzoni di Lecco e San Gerardo di Monza. Un vigile del fuoco è stato colpito da una tegola durante le operazioni di spegnimento. Si trovano in osservazione una donna col bambino di 4 anni, entrambi intossicati. Parte delle persone, italiane e straniere, che sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni, ha trovato sistemazione temporanea da parenti. Ad altri sta provvedendo il Comune. È in corso la valutazione l'agibilità dei singoli appartamenti. Nessun problema invece per le vicine scuole. Si indaga anche sulle cause dell’incendio.