Lecco, incendio in una cascina a Cremella: 14 feriti, 2 gravi

Quattordici persone sono rimaste coinvolte in un incendio che ha interessato sette unità abitative di una cascina del centro storico di Cremella, nel Lecchese. Il rogo è divampato la notte scorsa intorno alle tre. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un vigile del fuoco. Due residenti sono stati ricoverati in codice rosso negli ospedali Manzoni di Lecco e San Gerardo di Monza. Un vigile del fuoco è stato colpito da una tegola durante le operazioni di spegnimento. Si trovano in osservazione una donna col bambino di 4 anni, entrambi intossicati. Parte delle persone, italiane e straniere, che sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni, ha trovato sistemazione temporanea da parenti. Ad altri sta provvedendo il Comune. È in corso la valutazione l'agibilità dei singoli appartamenti. Nessun problema invece per le vicine scuole. Si indaga anche sulle cause dell’incendio.