Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ragusa, sparatoria in centro a Scicli: due feriti, uno è in gravi condizioni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Ad avere la peggio è stato un 28enne albanese, ricoverato all'ospedale di Modica. Due i gruppi che si sono fronteggiati, probabilmente per la spartizione del territorio

ascolta articolo

Due feriti, uno dei quali, un 28enne albanese, in condizioni gravissime piantonato
all'ospedale Baglieri di Modica. È questo l'esito di una sparatoria avvenuta intorno alle 14 nella centalissima piazza Gramsci a Scicli, nel Ragusano. Due i gruppi che sono stati visti fronteggiarsi, composti da albanesi e tunisini, probabilmente in lotta per la spartizione del territorio. Nel fuggi fuggi generale i due gruppi si sono affrontati e rincorsi. Sono in corso indagini dei carabinieri della tenenza di Scicli e della compagnia di Modica.

Cronaca: Ultime notizie

Ragusa, sparatoria in centro a Scicli: due feriti, uno è grave

Cronaca

Ad avere la peggio è stato un 28enne albanese, ricoverato all'ospedale di Modica. Due i...

Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico

Cronaca

Tragedia nel primo giorno di apertura della caccia. A perdere la vita un agricoltore di 46 anni...

Ragazze uccise a Brivio, arrestato investitore: positivo a narcotest

Cronaca

Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la...

Base jumper si schianta dopo lancio in Trentino, morto 43enne

Cronaca

L’uomo, originario di Ala, in provincia di Trento, è deceduto nella zona del monte Mezza, in...

Il cardinal Ruini ricoverato in ospedale per controlli

Cronaca

E' stato il prelato stesso a decidere il ricovero per dei controlli a seguito di alcuni disturbi...

Cronaca: i più letti