Ragusa, sparatoria in centro a Scicli: due feriti, uno è grave

Due feriti, uno dei quali, un 28enne albanese, in condizioni gravissime piantonato

all'ospedale Baglieri di Modica. È questo l'esito di una sparatoria avvenuta intorno alle 14 nella centalissima piazza Gramsci a Scicli, nel Ragusano. Due i gruppi che sono stati visti fronteggiarsi, composti da albanesi e tunisini, probabilmente in lotta per la spartizione del territorio. Nel fuggi fuggi generale i due gruppi si sono affrontati e rincorsi. Sono in corso indagini dei carabinieri della tenenza di Scicli e della compagnia di Modica.