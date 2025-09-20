Esplora tutte le offerte Sky
Treviso, B&B non registra clienti e ospita anche un ricercato: chiuso

Cronaca

 Tra i tanti episodi emersi, il più grave si è registrato lo scorso 12 agosto, quando a seguito di un controllo congiunto della Squadra mobile e dei poliziotti della divisione amministrativa, tra i clienti veniva rintracciato e arrestato un moldavo di 22 anni socialmente pericoloso e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Roma per sfruttamento della prostituzione

Il questore di Treviso Alessandra Simone ha sospeso per 10 giorni la licenza di un B&B del centro storico che non registrava i suoi ospiti e non li comunicava alla questura. Tra i tanti emersi, l’episodio più grave si è registrato lo scorso 12 agosto, quando a seguito di un controllo congiunto della Squadra mobile e dei poliziotti della divisione amministrativa, tra i clienti veniva rintracciato e arrestato un moldavo di 22 anni socialmente pericoloso e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Roma per sfruttamento della prostituzione.

