Castellammare di Stabia, arrestato ladro con maschere Gigi D’Alessio

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Castellammare di Stabia, ladro con maschere di Gigi D’Alessio: arrestato pugile 26enne

Cronaca

Un pugile 26enne, Andrea Izzo, è stato arrestato a Castellammare di Stabia dopo un inseguimento con i carabinieri. Viaggiava su una Jeep rubata con targa alterata e indossava un passamontagna; nella sacca sono stati trovati arnesi da scasso e tre maschere di Gigi D’Alessio

ascolta articolo

È stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 26enne pugile Andrea Izzo. Nella Jeep rubata con cui viaggiava, i carabinieri hanno trovato tre maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio, che usava probabilmente per mettere a segno i furti e ingannare le telecamere di sorveglianza.

Carabinieri

L’inseguimento e il fermo 

Izzo è stato notato la scorsa notte in via Motta Casa dei Viri a bordo di un’auto rubata con targa alterata. A insospettire i carabinieri, il passamontagna che indossava alla guida. A quel punto è iniziato l’inseguimento, terminato in via Cupa Varano, dove il 26enne ha tentato la fuga a piedi. Una volta raggiunto, ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista, ma è stato comunque bloccato.

Le maschere e le accuse 

Nella Jeep rubata poco prima i militari hanno trovato una sacca con arnesi da scasso e tre maschere raffiguranti Gigi D’Alessio, usate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio, mentre l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Leggi anche

Milano, rubato l’orologio a Stefano De Martino con trucco specchietto
FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/33
Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Castellammare di Stabia, arrestato ladro con maschere Gigi D’Alessio

Cronaca

Un pugile 26enne, Andrea Izzo, è stato arrestato a Castellammare di Stabia dopo un inseguimento...

Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni

Cronaca

L'incidente è avvenuto in viale Virgilio, nel centro della città. La vittima è Nicola Casucci,...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali l'allarme lanciato dall'Estonia: "Tre jet russi hanno invaso il nostro...

16 foto

Milano, ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni: tre fermi

Cronaca

La polizia ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Cronaca: i più letti