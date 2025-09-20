Castellammare di Stabia, arrestato ladro con maschere Gigi D’Alessio

Un pugile 26enne, Andrea Izzo, è stato arrestato a Castellammare di Stabia dopo un inseguimento con i carabinieri. Viaggiava su una Jeep rubata con targa alterata e indossava un passamontagna; nella sacca sono stati trovati arnesi da scasso e tre maschere di Gigi D’Alessio

È stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli , il 26enne pugile Andrea Izzo. Nella Jeep rubata con cui viaggiava, i carabinieri hanno trovato tre maschere raffiguranti il volto di Gigi D’Alessio, che usava probabilmente per mettere a segno i furti e ingannare le telecamere di sorveglianza.

L’inseguimento e il fermo



Izzo è stato notato la scorsa notte in via Motta Casa dei Viri a bordo di un’auto rubata con targa alterata. A insospettire i carabinieri, il passamontagna che indossava alla guida. A quel punto è iniziato l’inseguimento, terminato in via Cupa Varano, dove il 26enne ha tentato la fuga a piedi. Una volta raggiunto, ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista, ma è stato comunque bloccato.



Le maschere e le accuse



Nella Jeep rubata poco prima i militari hanno trovato una sacca con arnesi da scasso e tre maschere raffiguranti Gigi D’Alessio, usate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio, mentre l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.