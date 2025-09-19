Meteo, caldo estivo nel weekend. Poi la svolta: equinozio col maltempo

Prosegue anche nella giornata di domani il dominio dell'anticiclone africano sulla penisola. Sulle regioni settentrionali il cielo sarà sereno o poco nuvoloso: nubi più intense ma solo di passaggio sui settori alpini e al Nordest. Attese locali foschie mattutine in pianura. Valori massimi attesi tra i 26-27 gradi di Aosta, Trieste e Genova e i 32-33 di Trento e Bolzano. Anche le regioni del Centro saranno protette dall’anticiclone che garantirà prevalenti condizioni di bel tempo: il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà scarsa e piuttosto occasionale. Caldo estivo fino a 33 gradi in Toscana, poi 26 gradi a Pescara e fino a 32 a Firenze e Roma. Sulle regioni meridionali e la Sicilia il cielo si potrà vedere in prevalenza sereno e soltanto localmente poco nuvoloso. Caldo diurno decisamente gradevole su molte città con valori massimi attesi tra i 26 gradi di Bari e Potenza e i 31 di Napoli.