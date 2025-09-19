Meteo, caldo estivo nel weekend. Poi la svolta: equinozio col maltempo. Le previsioniCronaca
Introduzione
Il bel tempo prosegue ancora per pochi giorni: l'anticiclone africano che ha raggiunto l'Italia ha portato con sé tanto sole e caldo in aumento che nella giornata di venerdì 19 settembre avrà picchi fino a 33 gradi nei capoluoghi. Il clima pienamente estivo rimane per tutto il weekend, con sabato e domenica caratterizzati da cielo sereno, sole splendente e caldo. Da domenica sera, tuttavia, arriveranno le prime avvisaglie del cambiamento del tempo con rovesci sulle Alpi occidentali. A partire da lunedì 22 settembre, in concomitanza con l’equinozio d’autunno, una forte perturbazione atlantica irromperà sull’Italia con tanta pioggia soprattutto al Centro-Nord.
Quello che devi sapere
Ultimo weekend estivo
Quello di sabato 20 e domenica 21 settembre sarà con ogni probabilità l’ultimo weekend dell’estate. La stagione calda è alle ultime battute e sull’Italia si prepara ad arrivare l’autunno, con un preciso tempismo rispetto all’equinozio che quest’anno cade il 22 settembre. L’Italia in questi giorni, come spiegano i meteorologi de ilMeteo.it, è sotto l’influenza di un vasto campo di alta pressione di origine africana che garantisce condizioni di stabilità e temperature ben oltre la media stagionale. Questo quadro atmosferico mantiene cieli limpidi e un clima decisamente estivo. Il cuore dell’anticiclone spinge masse d’aria calda soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove si registrano valori tipici di piena estate.
Le previsioni di venerdì 19 settembre
Nella giornata di oggi domina l'alta pressione a matrice subtropicale. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo quasi ovunque. Al Nord il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno al mattino, poi con una maggior nuvolosità in Liguria. Caldo diurno estivo e gradevole con valori massimi attesi tra i 28-30 gradi di tante città e i 35 di Bolzano. Anche le regioni del Centro Italia oggi sono attraversate da un grosso campo di alta pressione: al mattino avremo un ampio soleggiamento con cielo spesso sereno, al pomeriggio invece aumenterà la nuvolosità su Toscana, Umbria e Lazio. Valori massimi compresi tra i 27 gradi di Campobasso e Pescara e i 34 di Firenze. Caldo estivo con l’anticiclone africano al Sud e in Sicilia: cielo sereno ovunque e caldo estivo gradevole con valori massimi attesi tra i 25-26 gradi di Potenza e Bari e i 32 di Napoli.
Le previsioni di sabato 20 settembre
Prosegue anche nella giornata di domani il dominio dell'anticiclone africano sulla penisola. Sulle regioni settentrionali il cielo sarà sereno o poco nuvoloso: nubi più intense ma solo di passaggio sui settori alpini e al Nordest. Attese locali foschie mattutine in pianura. Valori massimi attesi tra i 26-27 gradi di Aosta, Trieste e Genova e i 32-33 di Trento e Bolzano. Anche le regioni del Centro saranno protette dall’anticiclone che garantirà prevalenti condizioni di bel tempo: il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che sarà prevalentemente sereno. La nuvolosità sarà scarsa e piuttosto occasionale. Caldo estivo fino a 33 gradi in Toscana, poi 26 gradi a Pescara e fino a 32 a Firenze e Roma. Sulle regioni meridionali e la Sicilia il cielo si potrà vedere in prevalenza sereno e soltanto localmente poco nuvoloso. Caldo diurno decisamente gradevole su molte città con valori massimi attesi tra i 26 gradi di Bari e Potenza e i 31 di Napoli.
Le previsioni di domenica 21 settembre
Nella giornata di domenica l’anticiclone africano si sposta sempre più a est, spinto via dall'arrivo di una perturbazione. La giornata sarà infatti caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni ma nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità al Nord Ovest con l'arrivo delle prime precipitazioni. Sulle regioni settentrionali la pressione inizierà a diminuire e la giornata sarà contraddistinta da un generale aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali dove, nel corso del pomeriggio, ci saranno le prime precipitazioni sui settori alpini e che verso sera e notte guadagneranno terreno raggiungendo anche le zone pianeggianti del Piemonte. Temperature in lieve diminuzione con valori massimi attesi tra i 23 gradi di Aosta e i 30-31 di Bologna, Trento e Bolzano. Sulle regioni centrali prevarrà il bel tempo nonostante la graduale diminuzione della pressione. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni: in serata è atteso un aumento più deciso della nuvolosità a partire dalla Sardegna verso le coste tirreniche. Valori massimi compresi tra i 27 e i 30 gradi su gran parte delle città. Il caldo permane sulle regioni meridionali grazie all’anticiclone africano che resiste al sud. Il sole non avrà grossi problemi per poter splendere in un cielo che sarà sereno e solo temporaneamente poco nuvoloso. Valori massimi di 27-28 gradi pressoché ovunque.
Da lunedì 22 arriva l'autunno
In corrispondenza con l'equinozio, che quest'anno cade proprio il 22 settembre, arriva l'autunno sull'Italia. Tra la sera e la notte di domenica una perturbazione inizierà ad avanzare verso est, con piogge forti e abbondanti in particolare su Valle d’Aosta, Piemonte e ovest della Lombardia. Questo peggioramento sarà il preludio a un inizio settimana di maltempo esteso a gran parte del Nord e successivamente anche al Centro. Anche le temperature saranno in calo dando inizio alla stagione autunnale.