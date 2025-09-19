Formia, abusi su due studentesse minorenni: professore sospeso

Formia, sospeso professore accusato di aver compiuto abusi sessuali su due studentesseCronaca
L’insegnante, che è stato sospeso dal suo incarico perché accusato di aver violentato due studentesse minorenni, lavora in un istituto scolastico di Formia. Il provvedimento è stato emesso in via precauzionale dal Giudice per le indagini preliminari a cui è stato affidato il caso
Avrebbe abusato sessualmente di due studentesse minorenni all'interno di un istituto scolastico di Formia. Con questa accusa, è stato emesso nei confronti di un professore
un provvedimento di sospensione dall'insegnamento per il periodo massimo consentito. I fatti commessi, secondo il Gip, "con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime", sono attualmente oggetto di approfondita indagine dagli investigatori, in stretta collaborazione con la procura competente. Ad eseguire l'ordinanza nei giorni scorsi è stata la polizia di Formia.