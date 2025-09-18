Esplora tutte le offerte Sky
Trento, violenza su alunna 11enne: chiesto il processo per un prete

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La presunta vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell'uomo, che nega ogni addebito

ascolta articolo

La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e insegnante di religione 40enne di un istituto scolastico cattolico trentino per violenza sessuale aggravata su minore. L'uomo, secondo le contestazioni, avrebbe abusato di un'alunna 11enne. Lo scrivono i quotidiani locali Corriere del Trentino e l'Adige. I fatti contestati risalgono all'autunno 2023 e la scuola ha successivamente trasferito il 40enne, che insegnava nell'istituto da circa 10 anni. La presunta vittima delle attenzioni del religioso è stata ascoltata davanti al giudice in incidente probatorio ed il racconto ha convinto gli inquirenti a chiedere il rinvio a giudizio dell'uomo, che nega ogni addebito.

