Sofia Napolitano scomparsa a Torino, potrebbe essere con un ragazzo

A sostenerlo sono i familiari della ragazza. Secondo uno zio, in particolare, Sofia sarebbe stata vista per l'ultima volta la mattina del 15 settembre, mentre si allontanava dalla sua casa di Torino con un ragazzo colombiano di cui si sarebbe invaghita. Con sé aveva computer e telefono, che risultano spenti, ma non i documenti

Potrebbe trovarsi in compagnia di una ragazzo Sofia Napolitano, la giovane di 20 anni residente con la famiglia a Torino di cui non si hanno notizie da due giorni. A sostenerlo sono proprio i familiari della ragazza. Secondo uno zio, in particolare, Sofia sarebbe stata vista per l'ultima volta la mattina del 15 settembre, mentre si allontanava dalla sua casa di Torino "con un ragazzo colombiano", di cui allega anche una foto insieme. "A ottobre è entrata in contatto sul web con questo ragazzo", ha raccontato l'uomo ragazza a Fanpage . "Mia nipote si è molto invaghita” ha detto. Circa 10 giorni fa Sofia aveva detto di aver interrotto i contatti con il ragazzo, ma i familiari temono che la ragazza abbia detto così per far abbassare loro la guardia.

L'appello sui social della madre

Lunedì è uscita di casa dicendo che sarebbe andata all'università per assistere all'esame di un'amica, ma non è mai arrivata e non ha più fatto ritorno. La giovane, capelli castani lunghi e ricci, indossava pantaloni neri e una felpa beige. Con sé aveva computer e telefono, che risulta spento, ma non i documenti. I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Mirafiori e della vicenda si sta interessando anche la trasmissione 'Chi l'ha visto'. La madre, Patrizia Pignalosa, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto: "Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti subito le forze dell'ordine al 112".

