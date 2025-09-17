Sofia Napolitano scomparsa a Torino, potrebbe essere con un ragazzo

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sofia Napolitano, la giovane scomparsa a Torino potrebbe essere con un ragazzo

Cronaca

 A sostenerlo sono i familiari della ragazza. Secondo uno zio, in particolare, Sofia sarebbe stata vista per l'ultima volta la mattina del 15 settembre, mentre si allontanava dalla sua casa di Torino con un ragazzo colombiano di cui si sarebbe invaghita. Con sé aveva computer e telefono, che risultano spenti, ma non i documenti

ascolta articolo

Potrebbe trovarsi in compagnia di una ragazzo Sofia Napolitano, la giovane di 20 anni residente con la famiglia a Torino di cui non si hanno notizie da due giorni. A sostenerlo sono proprio i familiari della ragazza. Secondo uno zio, in particolare, Sofia sarebbe stata vista per l'ultima volta la mattina del 15 settembre, mentre si allontanava dalla sua casa di Torino "con un ragazzo colombiano", di cui allega anche una foto insieme. "A ottobre è entrata in contatto sul web con questo ragazzo", ha raccontato l'uomo ragazza a Fanpage . "Mia nipote si è molto invaghita” ha detto. Circa 10 giorni fa Sofia aveva detto di aver interrotto i contatti con il ragazzo, ma i familiari temono che la ragazza abbia detto così per far abbassare loro la guardia.

L'appello sui social della madre

Lunedì è uscita di casa dicendo che sarebbe andata all'università per assistere all'esame di un'amica, ma non è mai arrivata e non ha più fatto ritorno. La giovane, capelli castani lunghi e ricci, indossava pantaloni neri e una felpa beige. Con sé aveva computer e telefono, che risulta spento, ma non i documenti. I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato di polizia di Mirafiori e della vicenda si sta interessando anche la trasmissione 'Chi l'ha visto'. La madre, Patrizia Pignalosa, ha lanciato un appello sui social chiedendo aiuto: "Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti subito le forze dell'ordine al 112".

Sofia Napolitano

Cronaca: Ultime notizie

Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato per assassinio compagna

Cronaca

All'uomo detenuto nel carcere di Rebibbia per l'uccisione della figlia Andromeda, trovata senza...

Fine vita, la Sardegna approva la legge sul suicidio assistito

Cronaca

Il Consiglio regionale ha votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di...

Sofia Napolitano scomparsa a Torino, potrebbe essere con un ragazzo

Cronaca

 A sostenerlo sono i familiari della ragazza. Secondo uno zio, in particolare, Sofia sarebbe...

Scioperi per Gaza, stop il 19 e 22 settembre. Orari e cosa sapere

Cronaca

L’escalation militare israeliana nella Striscia ha portato diversi sindacati italiani a indire...

Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts e unghie lunghe

Cronaca

A stabilirlo sono alcune circolari scolastiche emanate in diversi istituti italiani che, con...

Cronaca: i più letti