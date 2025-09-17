Pirateria audiovisiva, maxi operazione della Guardia di Finanza

L'indagine è partita dopo un controllo in un esercizio pubblico dell'hinterland di Cagliari e si è poi estesa con decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Dall'attività degli investigatori adesso potrebbero arrivare l'identificazione e le multe anche per gli utenti pirata

Una vasta operazione contro lo streaming illegale di contenuti televisivi è stata avviata dalla Guardia di finanza di Cagliari in diverse regioni d'Italia. Sono state portate e termine decine di perquisizioni e sequestri. L'indagine è partita dopo un controllo in un esercizio pubblico dell'hinterland di Cagliari. I militari delle Fiamme gialle, durante l'ispezione, avevano riscontrato la proiezione abusiva di contenuti pay per view attraverso l'utilizzo di apparecchi illegali che consentono di accedere a centinaia di contenuti multimediali (film, serie tv ed eventi sportivi in diretta).