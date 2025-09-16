Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, appello della famiglia

Esplora tutte le offerte Sky
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, l'appello della famiglia

Cronaca
Dopo aver detto alla madre di dover uscire di casa per assistere all’esame di un’amica, la ragazza ha fatto perdere le sue tracce

Continuano le ricerche della 20enne Sofia Napolitano, scomparsa ieri da Torino. Dopo aver detto alla madre di dover uscire di casa per assistere all’esame di un’amica, la ragazza ha fatto perdere le sue tracce. La famiglia ha lanciato vari appelli sui social dove in tanti hanno condiviso i post con le foto della ragazza per tentare di ritrovarla il prima possibile. 

La relazione con un ragazzo colombiano

Sofia potrebbe essere insieme a un coetaneo con cui aveva iniziato da qualche tempo una relazione. "A ottobre è entrata in contatto sul web con un ragazzo di origini colombiane", racconta lo zio della ragazza a Fanpage . "Mia nipote si è molto invaghita” precisa. Circa 10 giorni fa Sofia aveva detto di aver interrotto i contatti con il ragazzo ma i familiari temono che la ragazza abbia così fatto per far abbassare loro la guardia.

L'identikit

Al momento della scomparsa Sofia indossava pantaloni neri e felpa beige; ha i capelli castani lunghi e ricci. Si sarebbe allontanata in compagnia di un amico. “Se qualcuno la vede o ha informazioni utili, contatti subito le forze dell’Ordine (112) o scriva al +39 347 550 9780” scrive sui social la mamma. 

