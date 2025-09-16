Salmone affumicato ritirato dal commercio per rischio listeria

Esplora tutte le offerte Sky
Il richiamo riguarda il salmone marchiato Kv Nordic, distribuito e commercializzato dalla Eurofood Spa. L'alimento è stato prodotto da Koral Sa nello stabilimento in Polonia. Il lotto di salmone norvegese affumicato è quello con numero 486238 e la data di scadenza fissata al 4 ottobre 2025

Un lotto di Salmone Norvegese Affumicato Kv Nordic commercializzato da Eurofood Spa è stato richiamato dal commercio. L’allerta è per presenza di listeria patogeno che causa la listeriosi, solitamente trasmessa da cibi contaminati. A renderlo noto è il Ministero della Salute che ha pubblicato un avviso di richiamo nel proprio portale dedicato alle allerte alimentari.

L'alimento è stato prodotto da Koral Sa nello stabilimento in Polonia. Il lotto di salmone norvegese affumicato è quello con numero 486238 e la data di scadenza fissata al 4 ottobre 2025. L'avviso di richiamo datato 12 settembre è scattato per la presenza della "Listeria m.", sigla che indica la Listeria monocytogenes che causa la listeriosi. Nell'avviso si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

