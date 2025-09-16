CICATR/CI, ad Assisi l'evento culturale della Fondazione Bullone

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

CICATR/CI, l'evento culturale della Fondazione Bullone al "Cortile di Francesco"

Cronaca

In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, i frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco di Assisi danno vita al "Cortile di Francesco", manifestazione giunta alla XI edizione. Partecipa anche la Fondazione Bullone, con mostre, tavole rotonde e workshop

ascolta articolo

Un’esperienza artistica, percettiva e partecipativa, un incontro attivo per indagare sé stessi e il mondo che ci circonda. Uno spazio in cui fragilità e risorse coesistono e dialogano per generare una nuova bellezza. Fino al 21 settembre per l’edizione 2025 del Cortile di Francesco, Fondazione Bullone porterà ad Assisi l’esperienza CICATR/CI, con l’obiettivo è promuovere una trasformazione e un cambio di paradigma per andare oltre il pregiudizio e i tabù, verso uno sviluppo sociale e umano sostenibile. 

 

Fondazione Bullone al Cortile di Francesco

In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, i frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi danno vita al Cortile di Francesco, l’evento culturale che si è configurato negli anni sempre più come uno spazio di arricchimento reciproco ed è giunto ormai alla XI edizione. Fondazione Bullone, che partecipa a questa edizione della manifestazione, è un ente del terzo settore fondato dall’imprenditore milanese e filantropo Bill Niada nel 2012. La missione è accompagnare adolescenti e giovani adulti che vivono o hanno vissuto malattie gravi o croniche ad andare oltre la malattia e ritrovare la propria identità, le proprie passioni, sviluppare competenze e condividere talenti, costruendo insieme percorsi di reinserimento nella vita sociale e professionale.

 

 

Il programma

L'esperienza CICATR/CI, che Fondazione Bullone porterà al Cortile di Francesco 2025 si compone di vari elementi: una mostra, un’opera collettiva, laboratori e workshop e sostiene l’impegno della Fondazione nel promuovere una nuova prospettiva nella società che riconosce la fragilità e la accoglie come nuova risorsa. La mostra, inaugurata domenica 14 settembre, sarà visibile fino a domenica 21 settembre, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00. Nel programma anche le testimonianze del mondo dell’impresa, del terzo settore e del mondo accademico. Al fine di creare un ponte virtuoso tra profit e non profit, due tavole rotonde vedranno il coinvolgimento delle realtà che sostengono già l’esperienza di CICATR/CI: la prima si terrà venerdì 19 settembre dalle 18.00 alle 19.30 presso il Cortile della Basilica Inferiore di Assisi, mentre la seconda avrà luogo presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi sabato 20 settembre dalle 16.00 alle 17.00. Il dialogo con Gruppo Barilla, Pane Quotidiano, Rödl & Partner, Sky Italia, Fondazione Cariplo, EF Education Italia, VIDAS, Politecnico di Milano e Fondazione Malattie del Sangue sarà l’occasione per rimettere al centro l’essere umano con le sfide e le opportunità tipiche dell’umanità contemporanea. Con il sostegno anche di Nestlé, Esselunga, Tradedoubler e Terra Comunica.

Cronaca: Ultime notizie

Prato, aggressione a calci e pugni a operai in sciopero. VIDEO

Cronaca

La tensione è degenrata durante il presidio sindacale che si stava svolgendo davanti ai cancelli...

CICATR/CI, ad Assisi l'evento culturale della Fondazione Bullone

Cronaca

In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, i frati del Sacro Convento e...

Garlasco, la relazione Ris: nessun secondo aggressore durante delitto

Cronaca

Dalla relazione non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell'omicidio di Chiara...

Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso

Cronaca

Bltiz di un gruppo pro Palestina durante una lezione all'univeristà di Pisa del professor Rino...

Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: no prove patto corruttivo

Cronaca

Sono state rese note le motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale del Riesame a...

L'architetto e membro della commissione paesaggio Alessandro Scandurra arriva a palazzo di Giustizia nell'ambito dell'inchiesta della Procura sull'urbanistica. Milano, 23 luglio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Cronaca: i più letti