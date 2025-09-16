Bergamo, insegue un truffatore che lo investe: è grave

Esplora tutte le offerte Sky
Bergamo, insegue truffatore che lo investe fuori da supermercato: è grave

Cronaca

Il 55enne è intervenuto per tentare di fermare un uomo che era riuscito a prendere alcune banconote da una cassa del supermercato Italmark, ingannando la cassiera. L'uomo è stato investito dall'auto guidata dal malvimente, che ancora non è stato identificato

Tenta di fermare un truffatore, ma viene investito dall'auto guidata dallo stesso malvivente. È accaduto a un uomo di 55 anni, cliente di un supermercato di Stezzano, in provincia di Bergamo, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni. A darne notizia è L'Eco di Bergamo.

L'uomo stava tentando di fermare un altro cliente che era riuscito a sottrarre alcune banconote da una cassa dell'Italmark, ingannando la cassiera con un cambio di denaro. Il 55enne ha inseguito il truffatore fuori dal punto vendita e,  quando quest'ultimo è salito in macchina ed è partito, l'uomo è stato investito ed è finito sul parabrezza, cadendo e sbattendo la testa sull'asfalto. L'uomo alla guida dell'auto non è stato ancora rintracciato.

