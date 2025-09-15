Roma, concerto e spettacolo di droni in piazza San Pietro. VIDEO

Esplora tutte le offerte Sky
Un suggestivo spettacolo ha illuminato il cielo della Capitale nella serata di sabato. Le luci hanno ricreato nel cielo scuro immagini e scritte per omaggiare il Giubileo e le meraviglie artistiche del Vaticano

I droni in cielo per la pace. Piazza San Pietro ha ospitato “Grace for the World”, un concerto gratuito con Pharrell Williams e Andrea Bocelli per il Giubileo 2025 e il World Meeting on Human Fraternity. Artisti internazionali, cori locali e più di tremila droni che hanno illuminato la notte con immagini ispirate alla Cappella Sistina, unendo arte sacra e tecnologia.

L'evento sulla fraternità umana

Ad aprire lo spettacolo è stato Andrea Bocelli con la musica accompagnata da immagini in cielo realizzate con i droni. Nel cuore di Roma, hanno ricreato nel cielo scuro, come fosse una tela blu, immagini e scritte per omaggiare il Giubileo e le meraviglie artistiche del Vaticano. In cielo il volto del defunto Papa Francesco, poi gli affreschi della Cappella Sistina e la cupola di San Pietro. A portare il saluto della Santa Sede è stato il cardinale Mauro Gambetti.  Tantissimi i presenti con Piazza San Pietro e Via della Conciliazione piene. Alcune fonti stimano centomila presenti.

