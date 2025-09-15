Roma, concerto e spettacolo di droni in piazza San Pietro. VIDEO

Un suggestivo spettacolo ha illuminato il cielo della Capitale nella serata di sabato. Le luci hanno ricreato nel cielo scuro immagini e scritte per omaggiare il Giubileo e le meraviglie artistiche del Vaticano

I droni in cielo per la pace. Piazza San Pietro ha ospitato “Grace for the World”, un concerto gratuito con Pharrell Williams e Andrea Bocelli per il Giubileo 2025 e il World Meeting on Human Fraternity. Artisti internazionali, cori locali e più di tremila droni che hanno illuminato la notte con immagini ispirate alla Cappella Sistina, unendo arte sacra e tecnologia.

L'evento sulla fraternità umana

Ad aprire lo spettacolo è stato Andrea Bocelli con la musica accompagnata da immagini in cielo realizzate con i droni. Nel cuore di Roma, hanno ricreato nel cielo scuro, come fosse una tela blu, immagini e scritte per omaggiare il Giubileo e le meraviglie artistiche del Vaticano. In cielo il volto del defunto Papa Francesco, poi gli affreschi della Cappella Sistina e la cupola di San Pietro. A portare il saluto della Santa Sede è stato il cardinale Mauro Gambetti. Tantissimi i presenti con Piazza San Pietro e Via della Conciliazione piene. Alcune fonti stimano centomila presenti.